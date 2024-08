Spice Girls selgitab Viimsis välja Aasta Kassi 2024

Näitusele on oodata lähiriikidest kokku 11 eri tõugu kassi - haruldane kuriili tömpsabaline, allergikule sobilik siberi kass, briti pika- ja lühikarvaline, Eestis endiselt kõige populaarsem šoti kikkis- ja lontkõrvaline (nii pika- kui lühikarvaline variant), hiiglane meini kass, norra metskass, metsiku välimusega bengali kass ja kõige erilisemaks võib kindlasti lugeda Rootsist saabuva läikivmusta kasukaga bombei.

Osalevate kasside seas on lõppenud hooajal kogu maailmas tõu parimaks tulnud kuriili tömpsabaline Moreman New King ning maailmas teise koha saavutanud šoti lontkõrvaline Macrory Napoleon. Nimekaid kodumaa kasse on osalemas teisigi.