Mitusada kiisut ja ligi 10 000 eurot võlgu: kassiabiorganisatsioon sattus väljapääsmatusse olukorda

Pesaleidja hoole all on hetkel üle kahesaja looma, kes vajavad igapäevaselt hoolt ja tähelepanu. „Kuigi oleme oma kohustusi vähendanud, siis on hinnad väga palju tõusnud ning meil võtab aega, et püsiannetajate kogukonda hinnatõusule järgi kasvatada Meie rõõm on suur kui meie pisikesed neljakäpalised sõbrad leiavad peale mitut aastat ootamist oma pärisinimese, haige loom saab terveks; pelglikust kiisust saab paimaias nurrik Just need on põhjuseks, mis me seda tööd teeme,“ rääkis Paala-Vainola.