Hunte on Eestis üha rohkem, kasvab ka murtud kariloomade arv

Hundi arvukus Eestis on tõusuteel. Kui 2022. aasta sügisel oli pesakondi (ehk kutsikatega hundikarju) 33, siis 2023. aasta sügisel oli neid 39. See tähendab, et hundi üldarvukus oli 2023. aasta sügisel ehk enne jahihooaega hinnanguliselt 350–400 isendit.