Kui kaua aega võtab kassil aega endise omaniku unustamine ja millest see sõltub? Loomaarst annab vastuse

Kassidel on mitut tüüpi mälu: lühiajaline mälu, mis kestab keskmiselt 16 tundi, ning kesk- ja pikaajaline mälu, mis varieerub sõltuvalt teatud teguritest. Üks huvitavamaid aspekte on doktori sõnul aga episoodiline mälu. See võime võimaldab kassidel meeles pidada konkreetseid sündmusi, näiteks seda, kuhu nad mänguasja jätsid, või teada oma söögiaega. „Näiteks kui annan loomadele süüa hommikul kell seitse ja ühel päeval jään pool tundi hiljaks, on loomad närvilised, sest nad on harjunud, et toit jõuab just sel ajal,“ selgitab Manzano.