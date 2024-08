Eriti Suur Reede mässulise kana moodi: surnust üles tõusnud Birgit muutus Mulgimaal Stephen Hawkingiks

„Olin paar päeva töö asjus pealinnas ja naabrinaine käis truult mu kanu kastmas. Neljapäeva õhtul helistas see armas proua mulle, nutuvõru ümber suu, ja teatas kurva uudise - meite täpiline Birgit on läinud taevast mannat nokkima! Eks see oli ikka kurb uudis, samas tundsin heameelt, et seekord ei aidanud rebane tema lahkumisele kaasa. Olla teine otse pesa peale ära kustunud. Munes oma viimse muna ja läind ta oligi,“ jutustas Marit.