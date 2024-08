Ära unusta! Kiibist pole kasu, kui lemmikloom on registrisse kandmata

Kiip aitab lemmikloomal kiiresti koju tagasi jõuda

Kui lemmikloom on kiibistatud ja registrisse kantud, on varjupaigal, veterinaarkliinikutel ja loomakaitseorganisatsioonidel võimalik looma omanik kiiresti tuvastada. See suurendab oluliselt tõenäosust, et kadunud lemmikloom leiab turvaliselt tee koju.