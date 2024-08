TAHAKS KOJU | Kiibita ekslema läinud Sophie võlub inimesi viisakate maneeridega

Sophie on kaunis emane triibik, kes ilmus jaanipühade aegu ühe talu õuele. Kuna tegu on inimesi usaldava, sõbraliku ja hoolitsetud kassiga, siis arvas pererahvas, et ju on see nägus kassike kodutee kaotanud. Varjupaigas selgus, et Sophiel puudub mikrokiip, mille abil oleks võimalik omanikku tuvastada, ning kuulutamine sotsiaalmeedias jäi samuti tulemusteta.