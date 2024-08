Muruniidukisse jäänud käpp ja eemaldatud silmamuna: varjupaikade kassipojahooaja kurb reaalsus

Praegu ongi käimas kassipojahooaja nn tippaeg, mil varjupaikade hoole all on rekordarv kasse. Hetkel hoolitseb Varjupaikade MTÜ üle 600 kassi eest, kellest üle 200 on kassipojad, ja see number on paraku tõusuteel. Siin on mõned lood päästetud kassipoegadest:

Daimon leiti ihuüksinda vigastatud jalaga. Vaatepilt oli võigas, sest haavad olid värsked ja verd palju. Vaevu paarikuune kassipoeg oli ilmselt kogemata jäänud ette muruniidukile või -trimmerile. See lugu lõppes aga hästi, sest abi saabus õigeaegselt ja kassipoeg sai varjupaigas vajaliku ravi ja hoolitsuse. Nüüd elab Daimon täisväärtuslikku kassielu oma uues kodus.

Kassipoegade immuunsus on nõrk ja tänavatel levivad viirused võivad neile väga ohtlikuks osutuda. Cici saabus varjupaika mädase ja täielikult hävinenud silmamunaga, olles ise veel kõigest tilluke kassipoeg. On raske ette kujutada, millist valu ja abitustunnet ta läbi elama pidi. Varjupaiga veterinaar eemaldas hävinenud silmamuna, et pisike Cici valust vabaks saada. Operatsiooni pidas ta vapralt vastu ja praeguseks on ta leidnud juba ka uue kodu.

Armas Pipi ei ole küll tänavalt leitud kass, kuid ta on ehe näide sellest, et inimese tegematus võib tekitada loomale väga palju piinasid. Nimelt elas Pipi inimese juures, kes lasi steriliseerimata-kastreerimata kassidel korteris omavahel kontrollimatult paljuneda ning ei taganud neile vajalikku arstiabi. Päästmise hetkel oli kasse kokku 30, tugeva silmapõletikuga ja alatoitumises pisike Pipi üks neist. Õnneks said varjupaiga töötajad õigel ajal jaole ja Pipi silmad õnnestus päästa. Praeguseks on temast saanud terve ja pontsakas kassitüdruk, kes hetkel ootab veel varjupaigas oma päris esimest head kodu.