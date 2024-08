Delfi lehmade tänavune miss - Viivi, armastav ema, kelle ülesandeks on lihtsalt ilus olla

„See on täiesti vale ettekujutus, et lehmad on rumalad. Viivi on arukas, sõbralik ja seltsiv loom,“ kinnitab Viivi pererahva tütar Kätlin Tatar, kelle sõnul jagub lehmal nutti nii parimate palade otsimiseks kui väljapääsu leidmiseks sealt, kus alati tingimata vaja pole. Viivi teab ka oma nime.