Möirates saab selgeks, kes on kõige kõvem mees! Jahimees räägib loomade keelt nii inimeste kui hirvede pulmas

Eesti jahimees Innar Uus on muude auhindade hulgas pärjatud ka hirvepeibutamise Euroopa meistri tiitliga. Mitte igaühele pole antud selliseid häälepaelu, et metsloom temaga vastastikku juttu puhuks, Parimal juhul ei saa hirvepull arugi, et vestluskaaslaseks on inimene.