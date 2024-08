Uuenenud Rocca al Mare Prisma lemmikloomaosakonda hakkavad kaunistama kohalike lemmikute fotod

„See on üks kõige keerulisemaid konkursse, mida oleme iial läbi viinud, sest tuhandete imearmsate loomapiltide hulgast vaid mõne välja valimine on pea võimatu,“ lausus Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk. „Lõpuks suutsime siiski tulemuseni jõuda ja juba õige pea saavad kõik poekülastajad lisaks täienenud loomatoitude ja -kauba valikule ka nende rõõmsate nägudega tutvust teha.“

Konkursile esitati loomi alates koertest - kassidest kuni madude - sigadeni . Võidutöid valides üritas žürii tagada, et väljapanek peegeldaks uuenenud loomaosakonna valikut. Seega võib Rocca al Mare Prismast leida nii koerade, kasside, kilpkonnade, kodusigade, madude, hobuste kui ka jäneste fotosid.

Koeratarbeid hakkab edaspidi Rocca al Mare Prismas kaunistama teiste seas foto 3-aastasest Iiri punavalgest setterist Oliverist – kodustele Olli – kelle omanik Kristin Ly Järving tunneb selle võimaluse üle uhkust. „Kuna töötan ise samas keskuses, siis on väga tore, et saan nüüd lõunapausi ajal sööki haarates näha ka oma lemmikut, kes mind juba mõne tunni pärast kodus sabaliputustega tervitab,“ lausus ta. „On väga tore, et Prisma otsustas päriselt kasutada Eesti enda inimeste lemmikute fotosid.“