Loomadega reisijad muretsevad lemmikute heaolu pärast, aga loomi reisiks ette ei valmista

Kui loomaomanikud saavad enda stressi leevendada sellega, et dokumendid ja vaktsiinid oleksid uuendatud, siis lemmiku stressitaseme mõjutamiseks on teised vahendid.

„Uuringust tuli välja, et iga teine loomaomanik võtab neljajalgse sõbra stressi vähendamiseks kaasa tuttavad tekid, mänguasjad ja teised lemmikesemed. 45% vastanutest on teinud transpordivaliku lähtuvalt lemmiku heaolust ehk valinud võimalusel lennukiga lendamise asemel laevaga või autoga sihtkohta jõudmise. Iga kümnes omanik on andnud lemmikule rahusteid või muid rahustavaid aineid,“ avaldas DFDSi esindaja loomaomanike stressileevendamise arsenali sisu.