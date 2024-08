Kas tõesti parim viljakusravim? Hiinlaste komme süüa koerte suguelundeid ajab loomasõbrad marru

Loomakaitseorganisatsioonid on aastaid vaeva näinud, et sundida hiinlasi loobuma kombest, mis kõiki loomasõpru häirib. Viimaks tundub, et koeraliha-restoranid, kus muu hulgas pakutakse hõrgutistena ka koerte suguelundeid, hakkavad tasapisi tühjenema, kuid kõmulise koeraliha-festivali keelustamiseni pole veel jõutud.