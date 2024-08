Kiisu - ja rihma otsas?! Kassiga võib jalutada samamoodi kui koeraga

Rihmas jalutamine on parim alternatiiv nii-nimetatud vabakäigul jalutamisele - selliselt tagad, et sinu neljajalgne sõber saab nautida õuemõnusid, kuid samal ajal ei ohusta teda liiklus, metsloomad või pahatahtlikud inimesed. Jalutuskäigud tekitavad usaldust ning loovad sidet sinu ja su lemmiku vahel. Jalutamine on üks viis, kuidas pakkuda kassile füüsilist koormust, selgitab Varjupaikade MTÜ.