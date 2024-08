Nädalavahetusel selgub Luigel Baltimaade kauneim koer

Nädalavahetusel saab Luigel näha ligi 2400 koera 278 eri tõust, enim on osalemas labradori retriivereid , ameerika staffordshire’i terjereid ja basenjisid. Tuntud tõugude kõrval tuleb ringi ka haruldasemaid nagu prantsuse veekoer barbet, elegantne portselanhagijas, Jaapanist pärit kishu ja rastapatsidega komondor.

Balti Võitja tiitel on hinnatud ka väljaspool Balti riike – osalejaid on kokku 11 maalt, Eesti, Läti ja Leedu kõrval näiteks Soomest, Rootsist, Norrast, Poolast, Saksamaalt, Gruusiast ning isegi Hispaaniast. Ka koeri hindavad kohtunikud on rahvusvahelise haardega, pärit lähemalt ja kaugemalt Euroopast ning Brasiiliast.