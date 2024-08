Elistvere loomapargi vapilooma kimbutab tervisemure, millele arstid seni pole jälile saanud

„Elistvere loomapargi tähelepanelikud külastajad on juba märganud, et meie vapilooma, karu Karoliina kõnnak on viimasel ajal olnud vaevaline. Sellest on teadlikud ka loomapargi töötajad, kes Karoliinale aktiivselt abi otsivad. Esimese abinõuna sai karu Karoliina veterinaari ettekirjutusel põletikku alandavaid ja valuvaigistavaid ravimeid, kuid pärast nädalast kuuri on näha, et sellest ei piisa. Ehkki Karoliina sööb ja näitab ennast ka külastajatele, on selge, et kõndimine valmistab loomale raskusi ning seetõttu kaasatakse Karoliina seisundi diagnoosimisse spetsialiste juurde.