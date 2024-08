Laupäeval kell 14.17 teatati häirekeskusele, et Kanepi vallas Saverna külas on auto lukustunud uste tõttu jäänud lõksu koer ja 1,3-aastane imik. Selgus, et korraks koos imikuga autosse jäetud koer oli uksed arvatavasti lukku vajutanud. Saverna vabatahtlikud päästjad aitasid ukse avada. Laps ei olnud vahejuhtumi ajal isegi ärganud.