Balti Võitja 2024 rahvusvahelise koertenäituse kauneimaks koeraks valiti pühapäeva õhtul beagle Irinstyle Time for Wins, kelle omanik Merle Virula elab Pärnumaal. Best in Show brasiillasest kohtunik Fabio Amorim andis võitjale ka omalt poolt imelise roseti.