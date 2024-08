FOTOD | Tallinna linnapead saatis eesti hagija skulptuuride avamisel maailma ilusaimat tõugu koer

„Mul on kodanikuna erakordselt hea meel, et see suurepärane tõug – kõige ägedam ja ilusam koeratõug maailmas – on saanud sellise väärilise tähistuse Tallinna südalinnas skulptuuride näol. Kui me 13 aastat tagasi Pluuto võtsime, siis mäletan, et kõik möödaminejad ikka ütlesid, et näe, ilus beagle läheb. See arusaamine on läinud ajas paremaks. Turistid ütlevad ikka beagle, aga kohalikud juba teavad, et see on hoopis teistsugune tõug - eesti hagijas,“ rõõmustas Jevgeni Ossinovski.