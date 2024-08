Tallinna loomaaed kolis sünnipäeva puhul Tammsaare parki, loomajutte vestavad Mati Kaal ja Aleksei Turovski

Tammsaare pargis on 20. augustist 19. septembrini meeleoluka fotonäituse keskmes Tallinna loomaaia asukate kaunid ja emotsiooniküllased fotod, mis toovad looduse ilu linna südamesse. Esindatud on nii eksootilised loomad kaugematest maadest kui ka meie oma põhjamaa loomad, pakkudes suurepärast ülevaadet loomade mitmekesisusest ja loomaaias tehtavast tööst.

Fotonäituse teeb eriliseks see, et iga pildi juurde on lisatud tunnustatud zooloogide Mati Kaalu ja Aleksei Turovski loodud audiotuurid. Audiotuuride kaudu saab kuulata haaravaid ja harivaid lugusid iga looma kohta, õppides sealhulgas tundma loomade käitumist, elupaiku ja liigist tulenevaid eripärasid. Mati Kaal ja Aleksei Turovski on tuntud oma sügava teadmistepagasi ja ainulaadse jutustamisstiili poolest, mis toob loomade elu külastajatele veelgi lähemale.

Näituse „Loomaaed pildis“ eesmärk on tõsta teadlikkust looduse ja loomade kaitse tähtsusest ning pakkuda inimestele võimalust õppida tundma Tallinna loomaaia asukaid läbi kunsti ja teaduse sümbioosi. Näitus on kõigile huvilistele tasuta ning on suurepärane võimalus veeta aega värskes õhus, nautides samal ajal harivat ja kultuurset elamust.

Fotonäituse pildid on kokku kogutud parimatest hetkedest, mis on jäädvustatud loomaaias. Fotode autoriteks on loomaaia töötajad Inari Leiman ja Heiko Kruusi, ZoFo fotovõistlusel osalejad Andre Rätsep, Ott Kuub, Erik Karits, Reet Kullerkupp, Pavel Hlõstov, Aleksandr Stupin ja Lysette Kadakas ning tuntud loodusefotograaf Sven Začek. Näituse kujundas Pult OÜ.

Fotonäitus ja audiotuurid on eesti keeles. Ühe giidi audiotuuri pikkus on umbes 25 minutit.

Rohkem informatsiooni leiab loomaaia kodulehelt: https://tallinnzoo.ee/loomaaed-pildis/