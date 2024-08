Oli tunda, et meid usaldatakse! Pommikoer Lexus hoidis Pariisi olümpial korra majas vaatamata halvavale palavusele

Isane saksa lambakoer Lexus on üks kolmest päästeameti pommikoerast, kelle ülesandeks oli hiljuti lõppenud Pariisi olümpiamängudel 40-kraadises kuumuses turvalisust tagada. Peremees ei salgagi, et on oma neljajalgse sõbra saavutuse üle uhke - Eesti koeri usaldati täielikult ja üleilmne spordipidu sujus suuremate intsidentideta, kui mitte arvestada, et ühel tiimiliikmel tuli korra siiski kliinikus haava õmblemas käia.