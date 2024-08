Viimased sõnad olid: oota siin! Autojuht ajas 12 aastat surnud peremeest haiglauksel oodanud koera alla

Lõuna-Hispaanias elanud üksildase mehe ainus varandus oli teda kõikjal saatnud koer Canelo, kes veel 12 aastat pärast peremehe surma iga päev Cádizis haiglauksel omanikku ootamas käis, teadmata, et too enam ei tule. Truuduse sümboliks kujunenud Canelo sai kodulinnas omanimelise tänava ning temast valminud animafilmi võib mõne päeva pärast Youtube`is näha.