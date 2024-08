TAHAKS KOJU | Ärevusest võitu saanud Bakra naudib pikki paisid ja külaliste vastu võtmist

Bakra on tumedama suitsutoonis kasukaga isane kass, kes millegipärast arvab, et iga hetk võib varitseda mõni ennenägematu oht. Nii on ta valmis ehmuma, kui vaid natuke selleks põhjust saab.

Teisalt ei ole varjupaiga elu kõige kohasem, et kass saaks end kassina tunda. Ninaesine on tagatud, kuid oma privaatne ruum võiks olla suurem ja võõrad kassid kaugemal. Läbi lugematute näidete on selgeks saanud, et pruugib vaid Bakra sugune kass päris kodu leida, kui päev päeva haaval hakkab ärevus taanduma, kuni lõpuks on seal üks igati seltsiv tumedas toonis kasukaga kass, keda ei morjenda miski peale söögikausi ja võimaluse pererahva süles päeva surnuks lüüa.

Varjupaigas viibimise ajal on Bakra teinud inimese usaldama õppimisel väga suuri edusamme. Tal läheb hetk aega, et uue inimese heades kavatsustes kindel olla ning peale seda võtab ta rõõmuga vastu kõik paitamised, mis talle pakutakse. Samuti näitab Bakra juba väga suurt huvi üles ise inimesega kontakti loomisel ning tema meelistegevuseks on kindlasti mängimine.

Bakra on veetnud paar kuud hoiukodus ja selle aja jooksul on algselt üsna hirmunud kiisust saanud sõbralik ja usaldav kaaslane. Bakra on uudishimulik ja mängimisele aldis, talle meeldivad pikad paitamised, ta laseb ennast heameelega sülle võtta. Samuti jookseb ta rõõmuga ringi ja tuleb huviga vaatama, kui saabub külalisi. Inimeste söök ei paku talle vähimatki huvi, taldrikult või söögilaualt toiduvarastamise muret temaga ei ole.

Kahjuks pikalt ta enam hoiukodus olla ei saa, kuid varjupaigas elamine Bakrale üldse ei sobi. Kui tunned, et tahaksid anda kassile võimaluse näidata, kui imeline ta on, kuigi kõigile kohe välja ei näita, siis võid ka esiteks pakkuda Bakrale hoiukodu. Oleme kindlad, et ta võidab su südame!

Kui soovid Bakraga Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil.