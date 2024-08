Oled närviline ja satud kergesti stressi? Teadlased selgitavad, kas su lemmikloomaks sobib paremini kass või koer

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud isolatsiooni ajal tegid teadlased kindlaks, et koeraga elamispinda jaganud inimesed olid vastupidavamad kui need, kes nautisid samal ajal kassi seltskonda. Viimastel kippus rohkem esinema neurootilisust.

Teisalt kinnitab üks Mehhikos läbi viidud uuring, et koeraomanikud on sunnitud emotsionaalselt rohkem panustama, kuna koer nõuab igapäevaselt suuremat tähelepanu ja suhted temaga on enamasti lähedasemad kui kassi ja inimese vahel.