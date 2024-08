ILSE BLOGI | Issand, mis nad koeraga teinud on! Kuidas taksist ootamatult geiikoon kujunes

Igal juhul lontis Ilse rongkäigu kuulekalt lõpuni ega pannud kellelegi liigset tähelepanu pahaks. Edaspidi ta sellistest üritustest ilmselt siiski osa ei võta, kui just südamest ei paluta. Mitte, et tal midagi kvääride vastu oleks, lihtsalt rahvarohked kohad, kus keegi madaltihedale olendile kogemata peale võib astuda, ei ole tema teema siin elus.

Olime küll mänginud mõttega, et kui keegi tunneb huvi, kas meie koer on homo, pareerime selle küsimuse väitega, et ta on mittebinaarne või hoopis furry, (midagi niisugust ta enamiku ajast ju ongi), aga oma selge identiteedi kehtestamiseks alustas taks kohe pärast paraadi lõppu veenvalt jooksuaega.