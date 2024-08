9 hamba võrra vaesem, kuid hoopis mõnusama elu peal! Nelli suu tehti operatsiooni käigus lagedaks

Me kõik teame, mis on hambavalu. Kuidas toitu peab suus sättima, et natukenegi talutavalt kõht täis saada.

Nelli ilmselt ei olnud valudes, kuid halb hingeõhk ning pisut murdunud kihvaots andis aimdust, et ega enam suuprotseduuri edasi lükata võimalik pole.

Nii tuli Nelli hambaoperatsioonilt tagasi üheksa hamba võrra vaesemana. Kuna need aga olid kõik probleemsed, siis on tegelikult vabaahtlike südamed antud olukorraga rahul ja nad teavad, et edaspidi on Nelli suu vähemalt korras.

Nii peaks olema tal ka kergem kodu leida, sest Nelli on nüüd igatpidi täiesti uuritud ja korda tehtud kiisu.

Aga tasuda on veel vaja see hiiglaslik kliinikuarve -315,77 eurot. See on väike hind, kui mõelda, kui tohutult see parandas Nelli elukvaliteeti ning enesetunnet.

Annetustel põhinev MTÜ paraku hambaprobleemide kajastamine erilist tagasiside ega toetust ei saa, seetõttu on Pesaleidja mures ja palub abi.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „NELLI“!