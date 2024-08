Sotsiaalmeediastaarist loomaarst: neid 5 loomaliiki mina kodus ei peaks!

Muidugi on tore, kui lemmik teiega justkui inimkeeles kõneleb, ent sünnipäraselt on papagoid harjunud troopiliste metsade vabadusega, mis tähendab, et neid on keeruline tubastes tingimustest stimuleerida ja neile loomuomast tegevust pakkuda. Tegevuseta papagoi võib muutuda destruktiivseks, näiteks hakata endalt sulgi katkuma.

Näriliste eluiga on aasta kuni paar, pärast mida tulebki lemmikuga hüvasti jätta. Emotsionaalse sideme tekkimise korral on see liiga lühike aeg.

Küülikud on haprad ja kartlikud loomad ega sobi vastupidi levinud arvamusele tegelikult lastele mängukaaslasteks. Lisaks on neil spetsiifilised toitumisvajadused ning neid on vaja sotsialiseerida. Küülikute pidamisega võivad kaasneda suured kliinikuarved ja mitte igas kliinikus ei osata neil tekkida võivaid probleeme lahendada.

Ahvid võivad tunduda lustakad tegelased, kuid nende väga arenenud intelligents põhjustab ka võimalikke pahandusi. Korteritingimustesse ahvilised ei sobi.

5. Tuhkrud

Tuhkrud kalduvad hammustama, kui neile miski ei meeldi. Lisaks kaasneb nendega ebameeldiv lõhn. Kuigi kasvult väikesed, vajavad nad enda ümber suurt ruumi ning ka suhtlemist omasugustega.

Allikas: El Confidencial