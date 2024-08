Eksperdid selgitavad: miks koerad asju närivad ja kuidas seda ennetada?

Ribadeks puretud diivan või pahupidi pööratud tuba pole ainsad teod, millega koerad meie äraolekul hakkama võivad saada. Halvimal juhul võib hambusse jäänud esemest puhkeda ka tulekahju, nagu juhtus hiljaaegu USAs Oklahoma osariigis Tulsa linnas.

1. augustil jagas Tulsa päästekomando ehmatavat valvekaamera salvestist ühest kodust, kus koer närib akupanka. Ootamatult seade plahvatab ja süütab põrandal oleva tekstiilist koera lamamisaluse. Videost on näha, kuidas koerad satuvad paanikasse ega oska olukorrale reageerida.

Inimesed ega loomad selles õnnetuses viga ei saanud. Lemmikud pääsesid majast välja läbi ukse sees oleva „koeraukse“. Päästja lisab, et õnnetus oleks võinud lõppeda palju hullemini, kui inimesed oleksid samal ajal kodus maganud või poleks loomadel olnud võimalust põgenemiseks.

Siit meeldetuletus: liitiumakud tuleb hoida kättesaamatus kohas nii laste kui lemmikloomade eest.

„Tuleõnnetuste eest on eriti kaitsetud meie lapsed ja lemmikloomad. Just sellepärast on oluline, et kodus oleks nutikas suitsu- ja vingugaasiandur, mis annab ohust kiirelt märku ja vajadusel kutsub ka abiväge,“ toonitab G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala. „Tuli võib levida väga kiirelt ja teadvust kaotades ei pruugi tavalisest piiksuvast suitsuandurist suurt abi olla.“

Miks koerad asju närivad?

Andragoog ja koerte käitumise spetsialist Siim Oja on koeri treeninud üle 15 aasta. Ta aitab loomaomanikel mõista, mis on nende lemmiku käitumise taga ja kuidas seda muuta.

Küllap usub nii mõnigi koeraomanik, et tema lemmik on väga nutikas ja asju ei näri. Oja aga toonitab, et see, kui sinu koer pole senini kordagi näiteks juhtmeid või seadmeid närinud, ei tähenda, et ta ei tee seda mitte kunagi.