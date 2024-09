Eksperdid: kui sa kassile ei meeldi, vahetab ta su kõhklematult välja

Internetiportaal Experto Animal avaldab, et kuna kass ei pea end inimese omandiks, on ta kaaslase valikul märksa kriitilisem kui koer. Enamasti valib kass välja ühe konkreetse inimese, kellega luua lähedasem side.

Inimene on kassi jaoks teatud määral küll juht, kuid mitte omanik. Kui see juht talle mingil põhjusel ei meeldi, ei kõhkle ta võimaluse korral otsimast uut ja enda jaoks sobivamat. Rahulolul ja tänulikkusel on selles kindlasti oma roll.

Kassipoja sotsiaalsus areneb välja esimestel elukuudel, mil ta on valmis sotsialiseeruma inimeste ja vajadusel ka teiste loomadega. Kui see on tema jaoks olnud turvaline aeg, ei ole kassil keeruline oma kiindumust välja näidata. Turvalisuse seisukohast on oluline kassipoega mitte liiga varakult emast eemaldada.

Uude perre minnes valib kassipoeg endale välja n-ö emakuju, keda ta teistele pereliikmetele eelistab ning kelle lõhna ja puudutusi ta meeles peab. Et selgitada välja, kas just sina oled kassi lemmik, tasub tähele panna, kelle juures ta magada eelistab. Just see on indikaatoriks, et kass on välja valinud oma emakuju.

Et see tiitel välja teenida, tuleb meeles pidada, et kassi armastus käib suuresti kõhu kaudu. Maitsva toidu abil pole probleemi häid suhteid hoida. Side tugevneb kindlasti ka mängimisel. Kuid kassil on veel üks kindel reegel, mille vastu eksida ei tohi: ta vajab oma isiklikku ruumi, mitte lakkamatut tähelepanu.

Allikas: Experto Animal