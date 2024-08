LÕBUS VIDEO | Trikiteaduste maestro Augusto tähistas väärikat sünnipäeva känguru ja kitsede seltskonnas

Külaliste hulgas oli kümneid trikitrennidest ja kutsikakoolist tuttavaks saanud koeri, kellele Augustol on aegade jooksul õpetajaks olnud. Sama vanaks kui Augusto sai ka trikikool, kus ta koos omaniku Krista Laanetiga õpetajaametit pidanud on. Väärikasse vanusesse jõudmist tähistati meeleoluka viktoriiniga.

Seejärel lubati koerad tutvuma farmiloomadega, keda Ranna rantšos on kokku üle 600. Teiste hulgas võõrustas külalisi ka känguru, kes rantšo perenaise Ande Arula sõnul oli oma eelmises kodus end üksikuna tundnud, kuid nüüd on kitsede hulgast leidnud nii palju lähedasi, et pidas sarvilisi vahepeal lausa oma pruutideks. Selline lähenemine kitsedele siiski ei sobinud ja sarvemüksudega andsid nad teada, et suhe võiks pigem platoonilisele tasandile jääda.