Põhjustavad paanikahooge ja isegi epilepsiat! Soomlased hoiatavad Eestiski levinud koeramaiuste eest

Iltalehti kirjutab, et tootjafirma Prima Pet Premium uurib võimalikku tootedefekti koertele mõeldud närimiskontide partiis, mille seerianumber on 3200PF027 19684. Sama firma tooteid müüakse mitmetes Eesti e-poodides ja supermarketites.

Selle partii närimisekonte tarbinud koertel on loomaarstid tuvastanud enneolematuid haigushooge, mis seostuvad just neuroloogiliste sümptomitega nagu paanikahood ja krambid.

Prima Pet Premium ütleb pressiteates, et on suhelnud Soome toiduametiga, kellega tema sõnul tehakse asja selgitamiseks tihedat koostööd. „Vabandame väga võimaliku tootevea pärast ja teeme kõik endast oleneva, et olukord võimalikult kiiresti lahendada,“ seisab Prima Pet Premiumi pressiteates.

Loomakliinikud panevad klientidele südamele, et praakpartiist pärit tooteid ei ostetaks. Lõplikku kinnitust sellele, et süüdi on just toosama kaubamärk, seni siiski veel pole, kuid kõigil, kelle koertel eelpool nimetatud sümptomid esinevad, palutakse sellest tootjafirmale teada anda ja kindlasti nimetada ka partii number.