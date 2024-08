Soolikad välja ja nahk maha! Lahtiselt jooksvad koerad rapivad metsloomi nii, et vahel aitab vaid hädatapp

Ühingu juhatuse liikme Virge Võsujala hoole all on praegugi metskitsetall, keda on juba jaanipäevast peale tulnud hoolega turgutada. „Koerad puresid ta väga-väga ribadeks ja võitlen praegu tema elu eest. Ravi on kestnud juba kaks ja pool kuud. Ütlen ausalt, et praegu lõppu ei paista,“ tunnistas ta.