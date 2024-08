Tere tulemast, Binti ja Elba! Tallinna loomaaeda kolis kaks eriti pikisilmi oodatud looma

Binti on sündinud Berliini loomaaias 2. novembril 2003 ning Elba Dvůr Králové loomapargis 5. septembril 1996. Mõlemad ninasarvikud saabusid Tallinna loomaaeda Dvůr Králové loomapargist Tšehhist. Kuna loomade vanus on suhteliselt kõrge (ninasarvikute keskmine eluiga loomaaedades on 35-40 aastat), ei ole plaanis nendelt järglasi saada.

Dvůr Králové loomapargi ninasarvikute talitaja Libor Mazh kirjeldab Bintit ja Elbat kui väga erinevate iseloomudega loomi. Kui Elba on pigem tujukas ja võtab uute inimestega harjumiseks pikalt aega, siis Binti on jällegi väga rahulik ja sõbralik. Elba on saanud kolm järglast, Binti aga mitte ühtegi, kuigi on üritanud. Elba on toidu suhtes väga pirtsakas, Binti aga sööb kõike ja väga palju - seetõttu on tema ka tuntavalt suuremat kasvu.

Ninasarvikud hakkasid Tšehhist Tallinna poole sõitma esmaspäeva hommikul. Enne seda tehti loomadele anesteesia ja tõsteti nad transpordikastidesse. Teisipäeva öösel magasid Elba ja Binti Leedu piiri lähedal ning pärastlõunal jõuti Eesti piirile. Tallinna lähedal võttis ninasarvikud vastu politsei eskort, kes saatis ninasarvikud loomaaia Põhjaväravasse. Loomaaeda jõudes ootas ninasarvikuid paksunahaliste majas korralik kõhutäis, millel Binti ja Elba ka kohe hea maitsta lasid.

Loomaaia direktori Kaupo Heinma sõnul oli ninasarvikute transport keeruline ettevõtmine, seda eriti nende suuruse tõttu. Ninasarvikud kaaluvad julgelt üle ühe tonni ning kui arvata juurde ka nende transportimiseks kasutatud kastide mass, siis oli ühe tõste mass üle kolme tonni.

Keerukust lisas ka asjaolu, et ninasarvikute siseruumide juurde ei olnud võimalik autoga pääseda. Seepärast oli vajalik kasutada pika nokaga kraanat. Direktor Heinma tänas Dvůr Králové loomaaia kogenud töötajaid, täpseid kraanajuhte ning Tallinna loomaaia spetsialiste, kes olid ninasarvikute transpordil abiks. Tänu neile sujus kõik nagu planeeritud ning loomad jõudsid viperusteta oma uude koju.