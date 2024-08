Inimeste jaoks lõbus, kuid loomapoegadele traumeeriv spordiharrastus sai Eestis lõpu

„Kõik mäletavad suve algust, mil meid tabas murettekitav uudis – loomade heaoluga mitte arvestav harrastus on jõudnud ka Eestisse. Õnneks reageerisid koheselt kõik hoolivad inimesed, kes selgitasid, et tegu on koeralastele sobimatu tegevusega. Nende seas olid nii kutsikajooga osalejad, kes andsid oma tähelepanekutest teada Eesti loomakaitse seltsile kui ka ajakirjanikud, kes teema põhjalikult läbi uurisid ja avalikkust teavitasid,“ kirjutas selts ühismeedias.

Kutsikajooga ohtlikkusest kirjutas toona ka Eesti Ekspress, tsiteerides teiste hulgas Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu kõneisikut ja TLÜ mikrokraadi programmi „Inimese-looma interaktsioonid“ lektorit Maarja Tali: „Koerte sobivust selliseks tegevuseks saab hinnata, kui koer on vaimselt ja füüsiliselt välja arenenud; tal on välja kujunenud eelistused, piisavalt elukogemust ja enesekindlust, et erinevates keskkondades hakkama saada, ning oskus ennast selgelt väljendada. Ent paljud koerad, näiteks bernhardiinid, ei pruugi ka veel kolmeaastaselt olla selliseks suhtluseks valmis.“

Mitmel pool maailmas laineid löönud Puppy Yoga on loomakaitsjate hinnangul kindlasti tore ja rahustav kogemus inimestele, kuid kahjuks kutsikatele on see kogemus pigem vastupidine. Kutsikad sunnitakse keskkonda, kus nad ei tunne ennast turvaliselt ja nad on emast eraldatud.

Erinevates riikides läbiviidud kontrollide käigus on täheldatud, et kutsikatele ei võimaldata vajalikus koguses juua ega süüa, kuna soovitakse vältida olukorda, kus loomad jooga tunni ajal häda tegema asuvad. Samuti ei saa kutsikad sellises keskkonnas magada nii palju, kui neil on vaja, kuna neid häiritakse.

Selts leiab, et arenenud riigina oleme jõudnud nii kaugele, et me ei vaja ega pea õigeks loomade kasutamist üksnes meie meele lahutamiseks: „Kahjuks ei ole ka kutsikajooga midagi, mis loomade heaoluga arvestaks või kutsikatelegi kuidagigi kasuks tuleks. Koerte sotsialiseerimiseks on mitmeid loomaga arvestavamaid ja tõhusamaid viise, mis tema heaolu ei kahjusta.“