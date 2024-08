TAHAKS KOJU | Suur ja südamlik Kosmo ajab taga kujuteldavaid hiiri

Armas Kosmo on varjupaigas veetnud juba enam kui kaks aastat. Tegu on suure ja südamliku kassipoisiga, kes armastab väga paisid vastu võtta ning nurru lüüa. Aeg-ajalt tulevad Kosmole „tuurid“ peale ning siis tuiskab ta mööda kassituba ringi. Ilmselt kujutab ta ette, et ajab hiiri taga.