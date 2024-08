Teine variant olnuks halastussurm: nälja tõttu liiva neelanud noor hobune sattus kirurgi noa alla

Rudolf saabus Anne-Mai Müürsepa juurde tänavu kevadel - naine peab loomapäästetalu, kus temaga koos elab 50 rasketest oludest pärit looma-lindu. „Ta on päästetud väga kehva elu pealt: talle ei võimaldatud ei heina ega vett, pidi ise endale toitu otsima. Samuti olid tegemata kõik vajalikud protseduurid, sealhulgas parasiidikuurid. Teiste hobuste juurest aeti ta ära ja elas üksinda põlluserval,“ kirjeldab Anne-Mai, kes heade inimeste abiga hobuse eest hoolitsemise enda südameasjaks võttis.

Rudolf kohanes ja kosus ning kõik tunduski kenasti sujuvat. Eile lõuna ajal märkas Anne-Mai, et Rudolf viskas end pikali kohta, kus ta seda varem kunagi teinud polnud. „Aimasin halba. Läksin ja ajasin ta kohe üles ja liikuma, 30 meetrit eemal hakkas uuesti pikali viskama. Siis sain aru, et tuleb tegutseda - ja kiiresti,“ meenutab naine hirmutavat pilti.

Ta jooksis talli nööri tooma ning helistas sõbrannale, kes valuvaigistiga kohale kiirustas. Rudolf ei näidanud aga toibumise märke ning Anne-Mai helistas läbi erinevad loomakliinikud, et üha suuremates valudes hobusele kergendust leida. Arstide abiga sai selgeks, et Rudolfil on raskekujulised koolikud ja abi peab ta saama võimalikult ruttu.

„Helistasin transpordifirmale, kellel on olemas turvaline ja kaameratega varustatud hobuveoauto. 20 minuti pärast oli sõiduk hoovis ja Rudolf autos alustamas sõitu Lätti, Jelgava kliinikusse. Viimane sai valitud seetõttu, et teenuste kvaliteet on seal üks Baltimaade parimaid ja hinnad veidi inimsõbralikumad,“ selgitab Anne-Mai.

Kliinikusse jõudis Ruudi õnneks elusalt, kohe tehti vajalikud uuringud ja selgus, et on vaja opereerida. „Küsiti kas olen operatsiooniga nõus ja kuigi ma teadsin, et ega mul seda 5000 eurot pangakontol ei ole, andsin ma jaatava vastuse, sest ma ei kujutanud teistsugust otsust ettegi,“ räägib naine. „Teine variant oleks olnud opilaual eutaneerimine.“