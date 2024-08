Traksid selga ja teele! Lõuna-Euroopaski rännanud Kiisu võiks vabalt reisikirju kirjutada

„Metsa jalutama minnes võtsime ka tema kaasa. Metsas on ta meiega olnud seljas kantavas kandekotis. Igal korral on ta ka rihma otsas omajagu maad jalutanud,“ ütleb Kiisu peremees Madis Kalvet, kelle sõnul Eesti retked olidki mõeldud Kiisu ettevalmistusena pikemateks Euroopa reisideks. Praeguseks on ta pererahvaga kaasas käinud nii Itaalias kui ka Hispaanias.