Üks pesakond võiks ikka olla! Kas emasloom peaks psühholoogile pöörduma, kui tal paarituda ei lasta?

MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg , kes on aastate jooksul oma hoole alla võtnud sadu omanikuta jäänud koeri ja kasse, läheb selle väite peale püha viha täis. Talle on teada vähemalt ühe loomaarsti nimi, kes on soovitanud emaslooma enne steriliseerimist paaritada.

„Mulle on mainitud ka teisi loomaarste, aga mitte nimeliselt. Võibolla tegutsevad need loomaarstid inimeste peades,“ arutleb ta. „Inimesed räägivad, et kass või koer tahab emaks saada. See on lausdebiilsus. Kas kass tuleb ja ütlebki nii, et ma satun muidu stressi, kui mul lapsi pole?!“