Kodutu doonorkass annetas saatusekaaslasele verd, lõpuks ometi on Udul veidi parem

Udu jõudis loomade kiirabisse, kuna toidu vastu oli null huvi ning ta vajas seetõttu sondi.

Ülejärgmisel päeval selgus, et ta vajab ka vereülekannet, sest hematokrit langes aina. Vabatahtlikud viisid kohale kaks võimalikku doonorit, kellest mõlemale tehti kõikvõimalikud uuringud ning valituks osutus Pesaleidja kiisu Penelope. Tema veri päästis Udu elu - hematokrit tõusis ja püsib ilusti hästi!

Aga Udu maksanäitajad veel ei lange ega normaliseeru. Aga MTÜ on võtnud mitme veterinaari arvamuse ning maksalipidoosi puhul on tavaline, et kass vajab statsionaarset kliinikuabi 10-14 päeva ning alles siis hakkavad tulemused paistma. Ja et lootus on, et Udu saab sellest terveks.

Ta veel ei söö ise, kuid hilljuti ütles veterinaar hästi vaikselt, et tundub, et Udul on lõpuks ometi parem!

Raviarve summa on kohutavalt suur - 3160 eurot ja 50 senti. Aga see sisaldab ka doonorite vereanalüüse, nende uuringuid, nende veregrupi määramist ja vereülekannet. Mida enam sinna ei lisandu. Aga võidelda on veel vähemalt nädalake, et me saaksime teada, kuidas Udu sellele ravile vastab. Seni on lootus olemas! Ja kuni on lootust, seni me võitleme!

Udu on noor kassike. Sündinud ühe väikese aleviku tänavatel ja seal ka talve üle elanud. Kodusoojust ega paikätt pole ta ilmselt kunagi tundnud. Kevadel, noorukieas, tõi ta ilmale ta oma esimesed pojad töökoja angaaris, kus peitis nad väga osavasti lae alla vanade rehvide sisse. Õnneks töötajad märkasid ja asusid poegi püüdma, nendele otsiti uued kodud. Udu jäi aga tükk aega tabamatuks, lõpuks saadi tema ka kätte ja toimetati hoiukodusse.

Hoiukodus tõi ta aastasena ilmale veel seitse kassipoega, kellest paraku neli hoiavad emal ja õdedel silma peal vikerkaare tagant. Ilmselt oli see nii noore kassi organismile suur koormus, et nii pidi minema.