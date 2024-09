Naine ässitas tigeda koera endise elukaaslase tütrele kallale ja tappis lapse teda jõhkralt pekstes

Salvestistelt on näha, kuidas rotveiler ründas 9aastast Jamariat jõhkralt ning Martin omakorda lõi teda korduvalt. Rünnaku ajal on tüdrukut näha liikumatult lamamas, samal ajal kui süüdistatav teda jalaga peksab ja mööda põrandat veab. Kuulda on ka, kuidas naine ütleb: „Ma tapan ta!“