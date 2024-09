Õhtud üha pimenevad: kuidas tagada, et su koer oleks liikluses nähtav?

Koerad orienteeruvad enamasti pimedas paremini kui inimesed, kuid kiirelt läheneva kaasliiklejaga kokkupõrkest see ei pruugi päästa. Oluline on teha ennast ja oma koera teistele liiklejatele nähtavaks.

Kui tegemist on pikakarvalise koeraga, siis peame veenduma, et tuluke või valgustusega kaelarihm on ka karva alt nähtav. Nähtavust suurendab veelgi helkuriga jalutusrihm.

Helkurvest - pimedal ajal teevad teid või koera nähtavaks helkurvesti helkurribad, kui sinna langeb peale valgus, kuna helkurvest on enamasti neoonkollane või -oranž, siis see teeb nähtavaks valgel ja hämaral ajal. Helkurvestid on enamasti taskukohase hinnaga ning saadaval lemmiklooma ja ehituspoodides. Vestid on lihtsa ehitusega, mis on vastuvõetav ka neile koertele, kes väga koerajopesid vms kanda ei armasta.