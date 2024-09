Siit nad enam kuhugi ei lähe! Mitmekümne eaka koera elu lõppjaam peab külmade tulekuks valmima

MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg ongi südameasjaks võtnud just nende neljajalgsete eest hoolitsemise, kellel vanuse või haiguse tõttu on uue kodu leidmise võimalus nullilähedane. „Ega nad siit enam kuhugi ei lähe, see ongi nende elu lõpp-peatus,“ teab Irmeli, kes on aastate jooksul hooldanud sadu samasuguseid koeri.

„Kuudid neile ei sobi. Vanade koertega on ju nagu vanade inimestega - külm ja niiskus panevad liigesed valutama. Nemad on esimesed, kelle tahaks kiiremas korras ümber kolida,“ selgitab ta. „Võime ju loota, et see talv ei tule nii külm, aga ma olen nagu ilmavana - vaatan ennustust koerte pealt. Nad on hakanud kõvasti sööma, et omale rasvapolstrit koguda. Järelikult tuleb külm talv!“