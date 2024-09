Paljulapselised metssead panevad nahka kariloomade talvise toidu

Saaremaa piimatootja, Kõljala ja Valjala POÜ juht Tõnu Post ütles selle suve söödavarumist kommenteerides, et tänavune suvi kordab oma tulemustega eelmist, nigelat aastat. „Eks meil said taliviljad juba talvitudes kannatada ja suviviljadele tuli põuaaeg peale, lisaks kimbutasid meid tublisti kahjurid, kelle tegevus oli täiesti ootamatu. Eriti said nendega pihta odrapõllud,“ rääkis ta.

Maisipõldude olukorda kommenteeris Post, et kuna kevadel tegid linnud suurt kahju ja nad pidid lausa juurdekülvi tegema, siis nüüd kimbutavad põldusid metssead.

„Tundub, et metssigade arvukus on hakanud tõusma ja ka jahimehed ütlevad, et pesakonnad on suured ja põrsaid palju – sigadel on praegu head ajad. Samas ega siga ära ei ütle, kui midagi kuskilt kergemalt ja maitsvamat saab. Maisipõllud on praegu paraja valmidusega ja siga käib seal rõõmuga võtmas,“ kirjeldas Post metsanotsude tegevust.

„Kui meil eelmisel aastal oli hästi vilets esimene niide aga seejärel saime oma sööda kätte teise ja kolmanda niitega, siis tänavune niide oli enam vähem. See polnud küll hea aga oli rahuldav, kuid tänu põuale, mis meid seejärel tabas, oli teine niide vilets. Nüüd tuleb meil kolmas niide ja ma usun, et me saame oma mahud kätte ja me ei pea neljanda niite peale mõtlema. Kuid usun, et on ka neid loomakasvatajaid, kes peavad sööta juurde ostma,“ tunnistas ta. Rohumaadel kasvatatakse Posti sõnul ka lutserni kuid kuna neil on palju turvasmuldadega rohumaid, kasvatatakse seal päiderooga ja timutit. „Need on tänuväärt taimed, lisaks peab päideroog ka ajutisele üleujutusele hästi vastu,“ lisas ta.

Hummuli Agro OÜ taimekasvatuse konsultant Are Selge ütles, et igal aastal on oma eripärad - selle aasta esimene niide oli toorproteiini sisalduse poolest pigem tagasihoidlik ja taimik vananes kiiresti. Selle puudujäägi kompenseeris teise ja kolmanda niite silo kvaliteet.

Metssigade poolt põldudel tehtud kahjustused teevad Are Selge meele mõruks, kuid õnneks pole karude kahjud märkimisväärsed, kuigi neid pidi siiski mõned Hummuli kandis olema.