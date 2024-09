Koertetreener: tulevikus võiksid koerad looduses vabalt joosta vaid koolitatuna ja tõendi alusel

Mugavus, milles tänapäevased koerad elavad, on ohuks nende tervisele ja hetkel on arenenud riikides juba suur osa koertest rasvunud. Põllumajandus- ja toiduamet toonitab, et loomapidajal on seadusest tulenev kohustus tagada koera liikumisvajaduse rahuldamine. Kuidas seda korraldada nii, et kõik osapooled terveks jääksid ja rahul oleksid?