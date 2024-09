Hoiti vati sees ja kanti kätel! Superlehm Killist jäid maha 12 vasikat ja sadu tuhandeid kilogramme piimatooteid

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ütles, et augustikuu oli eluajatoodangu rekordite arvestuses märgiline, kuna püstitati eesti punase tõu läbi aegade parim eluajatoodangu rekord. Saavutatud tulemus on kogu Eesti arvestuses teisel kohal. „Kuigi tänapäevase veiste tõuaretuse juures on teatav vastuolulisus, sest aina enam märgitakse piimalehmade kasutusea lühenemist ja vähest laktatsioonide arvu, on samas piimatoodang lehma kohta suurenemas, jõudes Eestiski keskmisena üle 11 tuhande kilogrammini aastas,“ rääkis ta.

Tartu Agro AS Rahinge farmist pärit Eesti punast tõugu lehm Killi EE11450634, kes püsis karjas 12 laktatsiooni, sealhulgas poegis ta igal aastal ja tootis eluaja jooksul 168 293 kg piima. Lisaks on rekordina absoluutses tipus tema poolt toodetud piimarasva- ja valgutoodang - 11669 kg, mis on parim eesti punase tõu arvestuses ning riigis teine tulemus. Bulitko sõnul peetakse maailmas lisaks 100 tonni piima tootnud lehmade arvestuses väga suurepäraseks ka saavutust, kus eluea piimakuivaine toodang on üle 10 tuhande kilogrammi.

Esikohal looma heaolu

Rekordlehm Killi elas Rahinge farmis 25. novembrist 2009 kuni käesoleva aasta 3. augustini. „Ka on ligi neljateistkümne aastane lehm tänapäevases suurtootmises üsna haruldane. Küllap pakkus Rahinge farmi suurepärane meeskond eeskätt farmi juhataja Mall Rodimiga rekordlehmale selleks ka suurepäraseid elutingimusi,“ tunnustas Bulitko farmijuhi pühendumust.

Mall Rodim ütles pikaealist staarlehma meenutades, et loomade kasvatamisel tekivad ikka lemmikud, kelle heaolu kasvatajale eriti korda läheb. „Eks me hoidsime teda kui vati sees ja kandsime kätel,“ muigas Rodim vastuseks küsimusele, kuidas selline eluearekord sünnib. „Omajagu mängis rolli hea geneetiline valik. Samuti see, et Killi oli eesti punast tõugu, need ongi pikema elueaga,“ tunnistas Rodim. Lisades, et see kes holsteini lehmikult seitse laktatsiooni kätte saab, on juba kõva loomakasvataja.