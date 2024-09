Nunnupallide tumedam pool: delfiinid võivad osaleda ka grupivägistamises

Kas teadsid, et delfiinidel on komme tappa ja piinata teiste vee-elukate poegi? Nii võivad neile ette jääda näiteks hülge- või haipojad, keda omavahel loobitakse kui palli. Saagiga pole siin midagi pistmist. Delfiinid teevad seda lõbu pärast, kuni looma- või kalapoeg on surmavalt vigastatud.