„Olin ennast täiesti katki leinanud!“ Hispaaniast pärit õbluke Ash lappis Krista Lensini südame kokku

Kui Krista Lensin möödunud kevadel oma pikaaegse sõbra, rodeesia ridgebacki tõugu Lõvi kaotas, oli ta veendunud, et ei võta enam ühtki koera, vaid naudib vabadust ja koerakarvadest vaba elamist. Lubadus pidas vastu umbes aasta ja nüüd teab ta, et Hispaanias väärkohtlemise all kannatanud jahikoer Ash oli parim leevendus kauaaegset sõpra leinavale perele.