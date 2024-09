Hädavajalik operatsioon jääbki tegemata? Töökas hundipeletaja sööstis elektrita jäänud aiast kiirteele auto alla

Loomaveeb kirjutab: „Mis siis aga ikkagi juhtus, et noor koer kiirteele uitama pääses? Ei midagi kriminaalset, vaid särtsu andma pidavast aedikust kadus lihtsalt vool ja Niva koos oma isaga kasutas kohe juhust, et vabadust nautima minna. Momendil nad tööl ei olnud ja passisid niisama talu juures ning küllap hakkas koertel lihtsalt igav. Uus Tartu maantee on küll ulukiaedikuga kenasti piiratud, aga seal on vabad kohad, et kasvõi traktor põllule pääseks ning ühe sellise nad üles leidsidki. Siis sai koertel aru otsa – ühel pool aedik, teisel pool kihutavate autodega maantee ja nii suures segaduses Niva ühe madallennul tuleva masina ette jäigi.

Autojuht pidas korralikult kinni ja üritas verist, valudes kiunuvat koera aidata, kuidas oskas. Seisma jäid mõnedki masinad veel. Ka pererahvas sai põgenikest kohe teada, sest jääkaru-mõõtu koerad jäid naabrile silma ja too andis koheselt omanikele teada. Kuna koertel olid ka GPS-kaelarihmad, siis nende leidmine ei valmistanud raskust, aga nähes juba kaugelt ohutulesid vilgutavaid autosid, sai selgeks, et kuigi reageeriti pea kohaselt, siis õnnetus oli ikkagi käes. Tunnike hiljem oli ta juba loomaarstide hoole all. Tegelikult õnnelik õnnetus, sest väga vähesed kiirteel auto alla jäänud loomadest saavad oma elunatukest jätkata.“