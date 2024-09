Kas ta on autist? Mõne koera käitumisprobleemid võivad olla kaasa sündinud

Autismispektri häire on enamasti inimestega seotud seisund, seda diagnoositakse tavaliselt varases eas ja see puudutab aju arengut, mõjutades suhtlemisoskusi ning seda, kuidas keskkonda tajutakse ning sotsialiseerutakse. Autism hõlmab ka piiratud ja korduvaid käitumismustreid. Oluline on mõista, et sellel häirel on lai sümptomite loetelu ja erinevad raskusastmed, mistõttu seda nimetataksegi spektriks.