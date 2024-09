Traagilise minevikuga Rudolf võitleb tilgutite all neeruhädaga, kuid tänab südamest Delfi lugejaid

Möödunud nädalal kiirkorras Jelgava loomakliinikusse toimetatud hobune Rudolf peab siiani tilgutite all olema, sest organismis on tugev põletik ja neerunäitajad paigast ära. Siiski on nii suksu kui tema perenaine äärmiselt tänulikud - Delfi lugejate abiga on Rudolfi raviks annetatud üle 4000 euro.